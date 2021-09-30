Кабмін дозволив Вітренку вирішувати кадрові питання "Нафтогазу" без погодження з наглядовою радою
Кабінет міністрів України дозволив голові правління НАК "Нафтогаз України" Юрію Вітренко звільняти і набирати співробітників без погодження з наглядовою радою
Про це повідомляється на урядовому порталі, передає RegioNews.
Таким чином, правлінню передана частина повноважень наглядової ради.
В опублікованому розпорядженні йдеться, що призначення і звільнення працівників НАК "Нафтогаз України" здійснюється головою правління без погодження з наглядовою радою.
Як повідомлялося, Уряд призначив нове правління НАК "Нафтогаз України".
Раніше у відставку подали три незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу".
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