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30 вересня 2021, 20:10 809

Кабмін дозволив Вітренку вирішувати кадрові питання "Нафтогазу" без погодження з наглядовою радою

30 вересня 2021, 20:10 809
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів України дозволив голові правління НАК "Нафтогаз України" Юрію Вітренко звільняти і набирати співробітників без погодження з наглядовою радою

Про це повідомляється на урядовому порталі, передає RegioNews.

Таким чином, правлінню передана частина повноважень наглядової ради.

В опублікованому розпорядженні йдеться, що призначення і звільнення працівників НАК "Нафтогаз України" здійснюється головою правління без погодження з наглядовою радою.

Як повідомлялося, Уряд призначив нове правління НАК "Нафтогаз України".

Раніше у відставку подали три незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу".

Нафтогаз правління Наглядова рада Юрій Вітренко Кабмін

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