Міністр фінансів відреагував на інцидент з журналістами в Укрексімбанку
Керівництво державного Укрексімбанку мало зробити все для того, щоб не допустити навіть теоретичного конфлікту з журналістами
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає RegioNews з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна" .
Міністр закликав до справедливого вирішення конфлікту між керівництвом банку та журналістами програми розслідувань "Схеми" Радіо Свобода.
Наразі треба зробити максимум для того, щоб вихід із конфлікту був знайдений справедливий і з повною повагою до цінностей свободи слова, - підсумував Марченко.
Він зазначив, що його неприємно здивувала ця ситуація.
Я вважаю, що будь-які конфлікти з журналістами неприпустимі! Очевидно і зрозуміло, що журналісти мають право і повинні ставити будь-які запитання, а всі представники держави зобов'язані і мають відповідати на ці запитання настільки, наскільки це можливо, - наголосив очільник Мінфіну.
Він повідомив, що запросив повну інформацію про те, що сталося.
Має бути і реакція правоохоронців, оскільки журналісти подали відповідну заяву, - додав міністр фінансів.
Як повідомлялося, "Схеми" повідомили про напад під час запису інтерв'ю з головою держбанку.
Згодом Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження через напад на журналістів "Схем".