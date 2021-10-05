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05 жовтня 2021, 16:58 9

Міністр фінансів відреагував на інцидент з журналістами в Укрексімбанку

05 жовтня 2021, 16:58 9
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Фото з відкритих джерел
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Керівництво державного Укрексімбанку мало зробити все для того, щоб не допустити навіть теоретичного конфлікту з журналістами

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає RegioNews з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна" .

Міністр закликав до справедливого вирішення конфлікту між керівництвом банку та журналістами програми розслідувань "Схеми" Радіо Свобода.

Наразі треба зробити максимум для того, щоб вихід із конфлікту був знайдений справедливий і з повною повагою до цінностей свободи слова, - підсумував Марченко.

Він зазначив, що його неприємно здивувала ця ситуація.

Я вважаю, що будь-які конфлікти з журналістами неприпустимі! Очевидно і зрозуміло, що журналісти мають право і повинні ставити будь-які запитання, а всі представники держави зобов'язані і мають відповідати на ці запитання настільки, наскільки це можливо, - наголосив очільник Мінфіну.

Він повідомив, що запросив повну інформацію про те, що сталося.

Має бути і реакція правоохоронців, оскільки журналісти подали відповідну заяву, - додав міністр фінансів.

Як повідомлялося, "Схеми" повідомили про напад під час запису інтерв'ю з головою держбанку.

Згодом Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження через напад на журналістів "Схем".

У фракції "Слуга народу" про напад на журналістів у держбанку кажуть, що там були порушення з боку чиновника. Комітет з питань свободи слову розгляне інцидент.

банки конфлікт Мінфин журналісти Сергій Марченко Укрексімбанк

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