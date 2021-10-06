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06 октября 2021, 12:46 10

Назначен временный исполняющий обязанности главы правления "Укрэксимбанка"

06 октября 2021, 12:46 10
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Фото из открытых источников
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Наблюдательный совет Укрэксимбанка назначил Сергея Ермакова и. о. главы правления

Об этом сообщил Наблюдательный совет Укрэксимбанка, передает RegioNews.

Решение отстранить главу правления банка Евгения Мецгера от осуществления своих полномочий на время проведения внутреннего расследования наблюдательным советом принято на внеочередном заседании Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет приносит свои искренние извинения членам съемочной группы программы "Схемы" Александру Мазуру и Кириллу Овсяному, а также представителям СМИ и всему гражданскому обществу за досадное и неподобающее поведение главы правления и представителей банка.

Результатом внутреннего расследования будет окончательное решение наблюдательного совета относительно полномочий Мецгера Е. В.

Временно исполняющим обязанности главы правления банка назначен Ермаков С. А., - говорится в сообщении.

Справочно.

Сергей Ермаков является членом правления Укрэксимбанка.

По информации банка, С. Ермаков с апреля 2006 года по октябрь 2016 года занимал должности от начальника отдела до директора Департамента планирования и финансового анализа, заместителя финансового директора, вице-президента, директора по стратегии, вице-президента "Альфа-Банка.

С ноября 2016 года по август 2017 года он был финансовым директором, членом правления "Укрсоцбанка".

С октября 2017 года по декабрь 2017 года – советник председателя совета директоров ООО "Группа "ТАС".

С декабря 2017 года по октябрь 2019 года – заместитель председателя правления "ТАСкомбанка".

Решением наблюдательного совета Укрэксимбанка с 1 апреля 2020 года был назначен членом правления "Укрэксимбанка".

Как сообщалось, Мецгер сложил с себя полномочия главы "Укрэксимбанка" на время расследования.

Напомним, съемочная группа проекта "Схемы" сообщила о нападении, произошедшем в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером.

Впоследствии Офис Генпрокурора открыл уголовное производство из-за нападения на журналистов "Схем".

Во фракции "Слуга народа" о нападении на журналистов в госбанке говорят, что там были нарушения со стороны чиновника. Комитет по вопросам свободы слова рассмотрит инцидент.

Позже журналисты проекта "Схемы" восстановили удаленное видео момента нападения во время интервью с главой "Укрэксимбанка".

Сегодня в офисе президента отреагировали на нападение на журналистов "Схем".

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