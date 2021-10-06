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06 жовтня 2021, 09:46 10

В Офісі президента відреагували на напад на журналістів "Схем"

06 жовтня 2021, 09:46 10
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Фото: з відкритих джерел
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В Офісі президента України вважають, що модель поведінки, яку суспільство побачило від представників банку, є неприпустимою

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

"Правила поваги до журналістської роботи та формати надання доступу до суспільно важливої інформації давно напрацьовані, і не може бути причини, щоб їх не дотримуватися", - сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Зазначається, що Нацполіція у межах розпочатого кримінального провадження аналізує всі обставини того, що сталося. Наглядова рада банку заявила про проведення перевірки в межах правил, затверджених для державного банку. Також на рівні Наглядової ради може відбуватися й модерування подальшого розвитку цієї ситуації для фінустанови.

Щонайменше видається логічним рішення про відсторонення від займаної посади голови правління банку, щоб не було жодної, навіть гіпотетичної перешкоди для розслідування та перевірки", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, раніше знімальна група проєкту "Схеми" повідомила про напад, який стався у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером.

Згодом Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження через напад на журналістів "Схем".

У фракції "Слуга народу" про напад на журналістів у держбанку кажуть, що там були порушення з боку чиновника. Комітет з питань свободи слову розгляне інцидент.

Пізніше журналісти проєкту "Схеми" відновили видалене відео моменту нападу під час інтерв’ю з головою "Укрексімбанку".

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