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06 жовтня 2021, 11:34 37

У МВС прокоментували напад на журналістів "Схем"

06 жовтня 2021, 11:34 37
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Фото з відкритих джерел
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Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський відреагував на напад на журналістів програми "Схеми"

У Facebook він пообіцяв, що розслідування не забере багато часу, будуть оголошені підозри, пише RegioNews.

За його словами, поліція вже долучила до матеріалів розслідування відео з кабінету голови правління "Укрексімбанку", на якому зафіксовані протиправні дії групи осіб щодо журналістів "Радіо Свобода".

"Впевнений, що розслідування не забере багато часу. І вже після отримання результатів необхідних експертиз правопорушникам буде оголошено погоджені прокуратурою підозри", - написав він.

Монастирський заявив, що така поведінка до співробітників ЗМІ неприпустима у демократичному суспільстві та обов’язково отримає належну правову оцінку правоохоронців.

Нагадаємо, 5 жовтня знімальна група проєкту "Схеми" повідомила про напад, який стався у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером.

Згодом Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження через напад на журналістів "Схем".

У фракції "Слуга народу" про напад на журналістів у держбанку кажуть, що там були порушення з боку чиновника. Комітет з питань свободи слову розгляне інцидент.

Пізніше журналісти проєкту "Схеми" відновили видалене відео моменту нападу під час інтерв’ю з головою "Укрексімбанку".

Повідомлялося, що глава правління "Укрексімбанку" заявив про складання повноважень через конфлікт, який трапився з журналістами "Радіо Свобода".

Схеми МВС журналісти Денис Монастирський Укрексімбанк

 
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