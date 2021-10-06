Мецгер склав з себе повноваження глави "Укрексімбанку" на час розслідування

Фото: JSC Ukreximbank/Facebook

Глава правління "Укрексімбанку" заявив про складання повноважень через конфлікт, який трапився з журналістами Радіо Свобода

Заява Євгена Мецгера оприлюднена на сайті "Укрексімбанку", передає RegioNews.

Мецгер повідомив, що "повністю усвідомлює свою відповідальність".

Щоб зняти хоча б частину шкоди репутації Банку та відвернути негатив по відношенню до його чудового колективу, невідкладно пишу заяву про складання повноважень Голови Правління на час проведення необхідних слідчих дій Національною поліцією та внутрішньої перевірки в Банку згідно з відповідними процедурами, - йдеться в заяві.

Мецгер додає, що подальший розвиток ситуації "залежить тільки від висновків, які будуть зроблені слідством та перевіркою".

Як повідомлялося, знімальна група проєкту "Схеми" повідомила про напад, який стався у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером.

Згодом Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження через напад на журналістів "Схем".

У фракції "Слуга народу" про напад на журналістів у держбанку кажуть, що там були порушення з боку чиновника. Комітет з питань свободи слову розгляне інцидент.

Пізніше журналісти проєкту "Схеми" відновили видалене відео моменту нападу під час інтерв’ю з головою "Укрексімбанку".