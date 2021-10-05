"Схеми" повідомили про напад під час запису інтерв'ю з головою держбанку

Фото: Схеми

Знімальна група проєкту "Схеми" повідомила про напад, який стався у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером

Про це повідомляє "Радіо Свобода", пише RegioNews.

Зазначається, що голові правління не сподобалося одне із запитань, поставлене журналістом, через що той наказав охороні "забрати камери" та "дістати з них касети".

"Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора "Схем" Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео", - йдеться у повідомленні.

Журналісти повідомляють, що співробітники банку застосували силу до оператора, відібрали 2 камери, картки з записом. Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео усього інтерв’ю та самого нападу було видалене.

Повідомляється, що журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо. Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що проєкт Pandora Papers ідентифікував десяток українців, яким належить елітна нерухомість у Великобританії - об'єктами вони володіють через офшорні компанії.

У розслідуванні зазначають, що під час переходу студії "Квартал 95" на телеканал українського олігарха Ігоря Коломойського, у 2012 році успішний шоумен Володимир Зеленський та його найближче оточення створили мережу офшорних компаній, яка нині володіє елітною нерухомістю у Лондоні на мільйони доларів.

Також повідомлялось, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів 40 мільйонів доларів від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським. Ці кошти могли бути частиною історії з виведенням та відмиванням грошей "ПриватБанку".