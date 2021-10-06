Напад на журналістів "Схем": оприлюднено відео інциденту

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Журналісти проєкту "Схеми" відновили видалене відео моменту нападу під час інтерв’ю з головою "Укрексімбанку"

Як передає RegioNews, про це повідомила ведуча "Схем" Наталія Седлецька у Facebook.

"Ми звернулись до технічних спеціалістів з проханням спробувати відновити відео… На відновленому відео є весь запис інциденту", - зазначила вона.

Повідомляється, що вдалося відновити інтерв'ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі.

"Також в об’єктив потрапив момент нападу на оператора - співробітник банку скрутив та повалив Олександра Мазура і силою вирвав у нього з руки картку з другої камери. Нам допомогли опізнати чоловіка - це Ігор Тельбізов - директор департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку", - додала Седлецька.

На відео також видно, як працівник банку заходить у ліфт та несе техніку знімальної групи на інший поверх для видалення відео.

Нагадаємо, раніше знімальна група проєкту "Схеми" повідомила про напад, який стався у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером.

Згодом Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження через напад на журналістів "Схем".

У фракції "Слуга народу" про напад на журналістів у держбанку кажуть, що там були порушення з боку чиновника. Комітет з питань свободи слову розгляне інцидент.