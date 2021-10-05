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05 жовтня 2021, 13:49 309

Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження через напад на журналістів "Схем"

05 жовтня 2021, 13:49 309
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Фото: Схеми
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Розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми" видання "Радіо Свобода"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, 4 жовтня 2021 року журналісти програми "Схеми" здійснювали запис інтерв’ю з керівництвом одного із банків у приміщенні банківської установи. Під час запису, за словами представників ЗМІ, керівництво банку надало вказівку відібрати у них камери, знищити відеозаписи інтерв’ю та заборонити подальшу зйомку", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Наразі журналістів запрошено на допит у якості потерпілих для встановлення всіх обставин події.

Нагадаємо, раніше знімальна група проєкту "Схеми" повідомила про напад, який стався у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером.

банки Схеми прокуратура розслідування кримінальна справа журналісти

 
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