Мецгер сложил с себя полномочия главы "Укрэксимбанка" на время расследования

Фото: JSC Ukreximbank/Facebook

Глава правления "Укрэксимбанка" заявил о сложении полномочий из-за конфликта, который случился с журналистами Радио Свобода

Заявление Евгения Мецгера обнародовано на сайте "Укрэксимбанка", передает RegioNews.

Мецгер сообщил, что "полностью осознает свою ответственность".

Чтобы снять хотя бы часть ущерба репутации Банка и отвернуть негатив по отношению к его замечательному коллективу, безотлагательно пишу заявление о сложении полномочий Председателя Правления на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и внутренней проверки в Банке в соответствии с соответствующими процедурами, - говорится в заявлении.

Мецгер добавляет, что дальнейшее развитие ситуации "зависит только от выводов, которые будут сделаны следствием и проверкой".

Как сообщалось, съемочная группа проекта "Схемы" сообщила о нападении, произошедшем в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером.

Впоследствии Офис Генпрокурора открыл уголовное производство из-за нападения на журналистов "Схем".

Во фракции "Слуга народа" о нападении на журналистов в госбанке говорят, что там были нарушения со стороны чиновника. Комитет по вопросам свободы слова рассмотрит инцидент.

Позже журналисты проекта "Схемы" восстановили удаленное видео момента нападения во время интервью с главой "Укрэксимбанка".