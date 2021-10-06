Разумков розширив дозволену кількість журналістів, які працюють у Раді

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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження, яким дозволив збільшити кількість представників ЗМІ, що можуть працювати в парламенті на другому та третьому поверхах

Про це повідомила прессекретар очільника парламенту Ольга Туній, RegioNews.

"У зв’язку з численними зверненнями журналістів, голова Верховної ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, що можуть працювати у парламенті на другому та третьому поверхах!" - написала Туній.

Згідно з документом було розширено:

до 200 осіб - у пресцентрі на третьому поверсі;

до 30 осіб - у ложі преси балкону зали засідань ВР;

до 200 осіб - у кулуарах другого поверху пленарної частини ВР.

Також встановлено:

до пресцентру на третьому поверсі допускатимуть від телевізійних каналів не більше двох знімальних груп (до 4 осіб), від інформагенств - до 2, а від інших видань - по 1 особі;

до кулуарів другого поверху пленарної частини ВР допускається від телеканалів не більше 1 знімальної групи (до 2 осіб) від інформагенств, у тому числі фотокореспондентів, - до 2 осіб, а від інших осіб - по одній.

Нагадаємо, що 5 жовтня Рада відсторонила 240 голосами очільника парламенту Дмитра Разумкова на два засідання. Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключає, що голосування за звільнення спікера парламенту Дмитра Разумкова відбудеться вже цього тижня.

Водночас у "Слузі народу" назвали основного кандидата на посаду спікера Ради. Ним є перший заступник спікера Руслан Стефанчук.