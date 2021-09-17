У "Слузі народу" пропонують позбавляти акредитації журналістів, які рік не ходять до Ради

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Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат від парламентської фракції “Слуга народу” Микита Потураєв вважає, що парламентських кореспондентів, які упродовж року не відвідували Верховну Раду, слід позбавляти акредитації

Про це пише RegioNews з посиланням на Укрінформ

"На сьогодні у Верховній Раді акредитовано 3000 працівників медіа. Ви не думаєте, що це трохи дивно?... Наскільки я прочитую закон, наскільки я знаю, ніщо не заважає не на вході фільтрувати (позбавляти акредитації кореспондентів — ред.), а в процесі, бо є вже безліч технічних можливостей, які дозволяють фільтрувати. Наприклад, людина отримала акредитацію, вона протягом року жодного разу не була у Верховній Раді. Тоді навіщо акредитація? Це (позбавити акредитації — ред.) порушення закону? Ні, я такого не пам’ятаю. Людина акредитована в парламенті. Що це означає? Що людина - парламентський кореспондент. Це робота чи ні? Якщо людина акредитована на роботу і не виконує цю роботу, то що варто зробити з цією акредитацією?” - сказав Потураєв.

Водночас він зауважив, що рішення щодо регулювання процесу надання або позбавлення парламентської акредитації має ухвалювати керівництво Верховної Ради, відповідальні органи, зокрема, пресслужба.