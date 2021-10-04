У місті на Запоріжжі закрили на COVID-карантин понад 20 шкільних класів та три групи в дитсадках

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Про це повідомила Енергодарська міськрада, передає RegioNews.

Від сьогодні закриті по одному класу в четвертій школі та багатопрофільному ліцеї, два – у навчально-виховному комплексі №6, по три класи – в першій, п’ятій та сьомій школах, чотири класи – в другій школі, шість класів – в гімназії "Гармонія".

Окрім того, закриті три групи в садках №№ 3, 4, 15 та подовжений раніше запроваджений карантин в одній з груп дитсадка №5 та в одному класі гімназії "Гармонія".

Поки карантин запроваджений на тиждень.

Як повідомлялося, невакцинованих студентів львівських вишів можуть виселити з гуртожитків.

Відомо, що третина COVID-лікарень Харківщини заповнені на понад 95% .