У місті на Запоріжжі закрили на COVID-карантин понад 20 шкільних класів та три групи в дитсадках
Коронавірус перервав звичайний навчальний процес у 23 класах енергодарських шкіл
Про це повідомила Енергодарська міськрада, передає RegioNews.
Від сьогодні закриті по одному класу в четвертій школі та багатопрофільному ліцеї, два – у навчально-виховному комплексі №6, по три класи – в першій, п’ятій та сьомій школах, чотири класи – в другій школі, шість класів – в гімназії "Гармонія".
Окрім того, закриті три групи в садках №№ 3, 4, 15 та подовжений раніше запроваджений карантин в одній з груп дитсадка №5 та в одному класі гімназії "Гармонія".
Поки карантин запроваджений на тиждень.
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