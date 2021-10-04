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04 октября 2021, 19:16 5

В городе Запорожье закрыли на COVID-карантин более 20 школьных классов и три группы в детсадах

04 октября 2021, 19:16 5
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Фото из открытых источников
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Коронавирус прервал обычный учебный процесс в 23 классах энергодарских школ

Об этом сообщил Энергодарский горсовет, передает RegioNews.

С сегодняшнего дня закрыты по одному классу в четвертой школе и многопрофильном лицее, два – в учебно-воспитательном комплексе №6, по три класса – в первой, пятой и седьмой школах, четыре класса – во второй школе, шесть классов – в гимназии "Гармония".

Кроме того, закрыты три группы в садиках №№ 3, 4, 15 и продлен ранее введенный карантин в одной из групп детсада №5 и в одном классе гимназии "Гармония".

Пока карантин введен на неделю.

Как сообщалось, невакцинированных студентов львовских вузов могут выселить из общежитий.

Также Зеленский приказал правительству увеличить количество коек в больницах в регионах, где критическая ситуация.

Известно, что треть COVID-больниц Харьковщины заполнены более чем на 95% .

карантин COVID-19 школы Энергодар Запорожская область

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