В городе Запорожье закрыли на COVID-карантин более 20 школьных классов и три группы в детсадах
Коронавирус прервал обычный учебный процесс в 23 классах энергодарских школ
Об этом сообщил Энергодарский горсовет, передает RegioNews.
С сегодняшнего дня закрыты по одному классу в четвертой школе и многопрофильном лицее, два – в учебно-воспитательном комплексе №6, по три класса – в первой, пятой и седьмой школах, четыре класса – во второй школе, шесть классов – в гимназии "Гармония".
Кроме того, закрыты три группы в садиках №№ 3, 4, 15 и продлен ранее введенный карантин в одной из групп детсада №5 и в одном классе гимназии "Гармония".
Пока карантин введен на неделю.
Как сообщалось, невакцинированных студентов львовских вузов могут выселить из общежитий.
Также Зеленский приказал правительству увеличить количество коек в больницах в регионах, где критическая ситуация.
Известно, что треть COVID-больниц Харьковщины заполнены более чем на 95% .
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