В городе Запорожье закрыли на COVID-карантин более 20 школьных классов и три группы в детсадах

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Об этом сообщил Энергодарский горсовет, передает RegioNews.

С сегодняшнего дня закрыты по одному классу в четвертой школе и многопрофильном лицее, два – в учебно-воспитательном комплексе №6, по три класса – в первой, пятой и седьмой школах, четыре класса – во второй школе, шесть классов – в гимназии "Гармония".

Кроме того, закрыты три группы в садиках №№ 3, 4, 15 и продлен ранее введенный карантин в одной из групп детсада №5 и в одном классе гимназии "Гармония".

Пока карантин введен на неделю.

Как сообщалось, невакцинированных студентов львовских вузов могут выселить из общежитий.

Известно, что треть COVID-больниц Харьковщины заполнены более чем на 95% .