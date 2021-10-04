Невакцинованих студентів львівських вишів можуть виселити з гуртожитків

У Львові студентів, які не вакциновані від коронавірусу, можуть виселити з гуртожитку. Рішення очікується найближчим часом

Про це повідомляється в Telegram-каналі Львівського національного університету імені Івана Франка, передає RegioNews.

Так, якщо хворих серед студентів буде дедалі більше більше, гуртожиток можуть закрити на карантин. Це може статися після рішення Львівської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Залишитися там проживати можна лише виконавши одну із трьох умов.

До проживання на такий період будуть допущені лише: вакциновані студенти, які матимуть відповідний документ про вакцинацію одною дозою (жовтий) або двома дозами (зелений) сертифікат; студенти, які перехворіли на COVID-19, але не пізніше 6 місяців тому; студенти, які матимуть довідку від сімейного лікаря щодо протипоказів до вакцинації. Рекомендуємо провакцинуватись найближчим часом! - йдеться у повідомленні.

Також студентам нагадують, що в університеті діє постійний пункт вакцинації (головний корпус, вул. Університетська 1, авдиторія 067). Час роботи пункту: 10:00-14:00. Також вакцинація відбуватиметься щочетверга в гуртожитку №3 (вул.Медової Печери, 39) та щоп'ятниці в гуртожитку №8 (вул. Пасічна, 62) з 10:00 до 15:00.

Як повідомлялося, наприкінці серпня міністр Шкарлет запевняв, що невакциновані від коронавірусу студенти зможуть заселятися в гуртожитки.

Раніше Львівська облкомісія ТЕБ та НС рекомендувала поселяти до гуртожитків лише вакцинованих студентів.