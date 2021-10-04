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04 жовтня 2021, 18:51 136

Зеленський доручив почати кампанію щодо вакцинації від COVID-19 пенсіонерів

04 жовтня 2021, 18:51 136
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з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству соціальної політики спільно з Міністерством охорони здоров’я розгорнути кампанію щодо вакцинації dsl COVID-19 пенсіонерів

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення прессслужби Глави держави.

Крім цього, за словами Зеленського, відомства мають посилити і інформаційний напрямок щодо вакцинації цієї категорії населення.

Зеленський зауважив, що нині в Україні з 11 млн пенсіонерів вакциновано близько 25%. Володимир Зеленський запропонував розглянути можливість залучення до вищезгаданої інформкампанії "Укрпошти" та представників бізнесу.

Нагадаємо, що наразі повністю вакцинувалися від COVID-19 понад 5 мільйонів українців

З 20 вересня в Україні почали діяти нові правила карантину.

Всі обмеження починають діяти після переходу країни в "жовту" зону. Так, при потраплянні країни в "жовту" зону вводяться обмеження на кількість відвідувачів у фітнес-центрах, число учасників масових заходів, а в кіно і театрах заповненість залів не повинно перевищувати 50%.

У "червоній" зоні забороняється робота кафе, ресторанів, кіно, театрів, ТРЦ, шкіл ринків. Також в цій зоні працювати можуть тільки АЗС, продуктові магазини, аптеки, банки, пошта і ветклініки.

Новими правилами передбачені привілеї для вакцинованих. Так, в "жовтій" зоні обмежень можна уникнути маючи хоча б одну дозу вакцини, в "червоній" - дві дози.

Також з 20 вересня почали діяти два види внутрішніх сертифікатів:

"жовтий" - для однієї дози, видається на 120 днів;

"зелений" - для двох доз, видається на 365 днів.

Кольорові сертифікати будуть доступні тільки в додатку "Дія".

Крім того, сертифікат буде містити інформацію про негативний тест (діє 72 години) і про те, що людина перехворіла.

COVID-19 вакцина вакцинація

 
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