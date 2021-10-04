Зеленський доручив почати кампанію щодо вакцинації від COVID-19 пенсіонерів
Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству соціальної політики спільно з Міністерством охорони здоров’я розгорнути кампанію щодо вакцинації dsl COVID-19 пенсіонерів
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення прессслужби Глави держави.
Крім цього, за словами Зеленського, відомства мають посилити і інформаційний напрямок щодо вакцинації цієї категорії населення.
Зеленський зауважив, що нині в Україні з 11 млн пенсіонерів вакциновано близько 25%. Володимир Зеленський запропонував розглянути можливість залучення до вищезгаданої інформкампанії "Укрпошти" та представників бізнесу.
Нагадаємо, що наразі повністю вакцинувалися від COVID-19 понад 5 мільйонів українців
З 20 вересня в Україні почали діяти нові правила карантину.
Всі обмеження починають діяти після переходу країни в "жовту" зону. Так, при потраплянні країни в "жовту" зону вводяться обмеження на кількість відвідувачів у фітнес-центрах, число учасників масових заходів, а в кіно і театрах заповненість залів не повинно перевищувати 50%.
У "червоній" зоні забороняється робота кафе, ресторанів, кіно, театрів, ТРЦ, шкіл ринків. Також в цій зоні працювати можуть тільки АЗС, продуктові магазини, аптеки, банки, пошта і ветклініки.
Новими правилами передбачені привілеї для вакцинованих. Так, в "жовтій" зоні обмежень можна уникнути маючи хоча б одну дозу вакцини, в "червоній" - дві дози.
Також з 20 вересня почали діяти два види внутрішніх сертифікатів:
"жовтий" - для однієї дози, видається на 120 днів;
"зелений" - для двох доз, видається на 365 днів.
Кольорові сертифікати будуть доступні тільки в додатку "Дія".
Крім того, сертифікат буде містити інформацію про негативний тест (діє 72 години) і про те, що людина перехворіла.