10:59  04 жовтня
Вже сім областей близькі до переходу у "помаранчеву" зону карантину
10:46  04 жовтня
Стали відомі рекомендації Міносвіти щодо початку осінніх канікул для школярів
17:46  04 жовтня
На Донбасі відносне затишшя:бойовики 1 раз порушили "тишу"
UA | RU
UA | RU
04 жовтня 2021, 18:17 4

ОАСК просять скасувати дистанційне навчання у школах де вакциновано від COVID-19 менше 80% вчителів

04 жовтня 2021, 18:17 4
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов до Кабінету Міністрів України щодо скасування рішення про переведення шкіл на дистанційне навчання за умови вакцинації від COVID-19 менше 80% вчителів

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу суду.

Позивач Дмитро Ламза просить скасувати Постанову Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236 (в редакції від 24.09.21) "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобіганню поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" в частині, що стосується відвідування навчальних закладів здобувачами освіти.

"Зокрема, відповідно до оскаржуваних положень, у разі встановлення "жовтого" рівня епідемічної небезпеки дітям буде дозволено відвідувати дошкільні, спеціальні заклади, 1-4 класи закладів загальної середньої освіти, а також заклади освіти, в яких працює не менше 80% працівників, які мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, негативний тест тощо. А в разі встановлення "червоного" рівня – усі працівники повинні мати один із вищевказаних документів", - зазначається у повідомленні.

На думку позивача, положення оскаржуваної постанови є дискримінаційними по відношенню до працівників освіти.

Наразі суд вирішує питання відкриття провадження у справі.

Нагадаємо, що з 20 вересня в Україні почали діяти нові правила карантину.

Всі обмеження починають діяти після переходу країни в "жовту" зону. Так, при потраплянні країни в "жовту" зону вводяться обмеження на кількість відвідувачів у фітнес-центрах, число учасників масових заходів, а в кіно і театрах заповненість залів не повинно перевищувати 50%.

У "червоній" зоні забороняється робота кафе, ресторанів, кіно, театрів, ТРЦ, шкіл ринків. Також в цій зоні працювати можуть тільки АЗС, продуктові магазини, аптеки, банки, пошта і ветклініки.

Новими правилами передбачені привілеї для вакцинованих. Так, в "жовтій" зоні обмежень можна уникнути маючи хоча б одну дозу вакцини, в "червоній" - дві дози.

Також з 20 вересня почали діяти два види внутрішніх сертифікатів:

"жовтий" - для однієї дози, видається на 120 днів;

"зелений" - для двох доз, видається на 365 днів.

Кольорові сертифікати будуть доступні тільки в додатку "Дія".

Крім того, сертифікат буде містити інформацію про негативний тест (діє 72 години) і про те, що людина перехворіла.

оаск Кабмін COVID-19 covid-сертифікат МОЗ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Як Зеленський у Трускавці знімав Разумкова, що з цього вийшло та до чого тут Pandora Papers
Відставка мера Буряка: що тепер чекатиме Запоріжжя
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua