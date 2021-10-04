ОАСК просять скасувати дистанційне навчання у школах де вакциновано від COVID-19 менше 80% вчителів

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Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов до Кабінету Міністрів України щодо скасування рішення про переведення шкіл на дистанційне навчання за умови вакцинації від COVID-19 менше 80% вчителів

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу суду.

Позивач Дмитро Ламза просить скасувати Постанову Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236 (в редакції від 24.09.21) "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобіганню поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" в частині, що стосується відвідування навчальних закладів здобувачами освіти.

"Зокрема, відповідно до оскаржуваних положень, у разі встановлення "жовтого" рівня епідемічної небезпеки дітям буде дозволено відвідувати дошкільні, спеціальні заклади, 1-4 класи закладів загальної середньої освіти, а також заклади освіти, в яких працює не менше 80% працівників, які мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, негативний тест тощо. А в разі встановлення "червоного" рівня – усі працівники повинні мати один із вищевказаних документів", - зазначається у повідомленні.

На думку позивача, положення оскаржуваної постанови є дискримінаційними по відношенню до працівників освіти.

Наразі суд вирішує питання відкриття провадження у справі.

Нагадаємо, що з 20 вересня в Україні почали діяти нові правила карантину.

Всі обмеження починають діяти після переходу країни в "жовту" зону. Так, при потраплянні країни в "жовту" зону вводяться обмеження на кількість відвідувачів у фітнес-центрах, число учасників масових заходів, а в кіно і театрах заповненість залів не повинно перевищувати 50%.

У "червоній" зоні забороняється робота кафе, ресторанів, кіно, театрів, ТРЦ, шкіл ринків. Також в цій зоні працювати можуть тільки АЗС, продуктові магазини, аптеки, банки, пошта і ветклініки.

Новими правилами передбачені привілеї для вакцинованих. Так, в "жовтій" зоні обмежень можна уникнути маючи хоча б одну дозу вакцини, в "червоній" - дві дози.

Також з 20 вересня почали діяти два види внутрішніх сертифікатів:

"жовтий" - для однієї дози, видається на 120 днів;

"зелений" - для двох доз, видається на 365 днів.

Кольорові сертифікати будуть доступні тільки в додатку "Дія".

Крім того, сертифікат буде містити інформацію про негативний тест (діє 72 години) і про те, що людина перехворіла.