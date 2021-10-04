Зеленський наказав уряду збільшити кількість ліжок у лікарнях в регіонах, де критична COVID-ситуація
Президент Володимир Зеленський доручив уряду збільшити кількість місць для хворих коронавірусом в регіонах, де спостерігається стрімке зростання числа хворих
Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс президента.
Зазначається, що глава держави провів селекторну нараду з питань протидії пандемії коронавірусу з представниками уряду. За даними МОЗ, більше інфікованих у Харківській, Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях. Всього в Україні на сьогодні - 138,5 тисячі активних хворих.
Президент поставив уряду завдання забезпечити найближчим часом збільшення кількості ліжко-місць у регіонах, де спостерігається стрімке зростання захворюваності коронавірусом.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вже сім областей близькі до переходу у "помаранчеву" зону карантину.