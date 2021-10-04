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04 жовтня 2021, 18:26 7

У МОЗ розповіли, де Україна братиме сировину для виготовлення COVID-вакцин

04 жовтня 2021, 18:26 7
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Фото з відкритих джерел
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В Україні вакцину CoronaVac почнуть виробляти у 2022 році. Сировину для неї купуватимуть у Китаї

Як пише RegioNews, про це розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю "Фокусу".

""Лекхім" – це офіційний постачальник вакцини CoronaVac в Україні. Дійсно, корпорація зараз веде переговори щодо локалізації виробництва. Сировину будуть доставляти з Китаю і розливати вже тут", – розповів Кузін.

За його словами, локалізоване виробництво допоможе уникнути додаткових транспортних витрат. Виробництво CoronaVac обіцяють запустити в першому кварталі 2022 року.

Нагадаємо, що днями у МОЗ анонсували виробництво вакцин від коронавірусу. Глава відомства Віктор Ляшко повідомив, що вона з'явиться вже наступного року. За його словами, в Харкові розпочався монтаж лінії з виробництва вакцин проти грипу та COVID-19.

Також повідомлялося, що в Україні можуть дозволити вакцинацію від COVID-19 дітей від 12 років.

Китай коронавірус Україна вакцина карантин

 
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