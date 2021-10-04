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04 жовтня 2021, 16:57 3

Третина COVD-лікарень Харківщини заповнені на понад 95% - ОДА

04 жовтня 2021, 16:57 3
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з відкритих джерел
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На Харківщині 6 із 18 СOVID-лікарень заповнені хворими більш ніж на 95%, планується долучити до прийому хворих на COVID-19 ще два заклади

Про це повідомив на брифінгу директор департаменту охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації Максим Хаустов, пише RegioNews з посиланням на Укрінформ

"Є лікарні, які заповнені більш ніж на 95%. Це і 13-та (міська) лікарня, і 17-та, і 25-та, і диспансер радіаційного захисту, і Чугуївська (районна лікарня - ред.) – там теж дуже великий відсоток. Всі інші – нижче 90%, йде постійна ротація хворих – виписка і прийом, тому намагаємося утримувати ситуацію", - сказав Хаустов.

Чиновник додав, що наразі в госпітальну базу області входять уже 18 лікарень. ОДА хоче ввести в резерв ще два заклади - Ізюмську центральну районну лікарню та лікарню на залізничному транспорті №2, про це ведуться перемовини з МОЗ.

За даними Хаустова, завантаженість міських лікарень Харкова на ранок 4 жовтня становить 89%, лікарень обласного підпорядкування, які знаходяться в Харкові, – 66%, лікарень в районах – 58%.

У той же час харківська волонтерка Наталія Попова, яка допомагає хворим на COVID-19, розповіла, що вільних місць практично немає в усіх лікарнях, що розташовані в Харкові. Вийняток – обласна дитяча інфекційна лікарня та пологовий будинок №2, де приймають виключно дітей, вагітних і породіль відповідно.

Нагадаємо, що станом на ранок 4 жовтня сім областей країни відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину. За минулу добу в Україні виявили близько 5 тисяч нових випадків коронавірусу.

ушпиталення МОЗ COVID-19 ОДА лікарня

 
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