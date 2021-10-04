Чернівецький окружний адмінсуд припиняє відправку кореспонденції поштою
Відправка судової кореспонденції у Чернівецькому окружному адміністративному суді неможлива у зв’язку із відсутністю фінансування
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Чернівецького окружного адміністративного суду, передає RegioNews.
У зв’язку з відсутністю фінансування та наявності коштів на закупівлю знаків поштової оплати та оплати послуг з пересилання поштової кореспонденції звертаємо увагу учасників судового процесу на наступне:
- уся судова кореспонденція (повістки, повідомлення, копії процесуальних документів, судові рішення) буде надсилатись судом виключно за допомогою електронних засобів, - йдеться в повідомленні.
У суді просять учасників судового процесу вказувати в позовних заявах та інших заявах і клопотаннях, які подаються до суду, засоби зв’язку (дійсний номер телефону та адресу електронної пошти до якої особа має доступ).
Повідомляємо, що отримати паперовий примірник процесуальних документів (ухвала, рішення) можна безпосередньо в приміщенні суду в канцелярії, - додають в суді.
Як повідомлялося, в ОАСК скаржаться, що не мають грошей на зарплати.