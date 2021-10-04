Чернівецький окружний адмінсуд припиняє відправку кореспонденції поштою

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Чернівецького окружного адміністративного суду, передає RegioNews.

У зв’язку з відсутністю фінансування та наявності коштів на закупівлю знаків поштової оплати та оплати послуг з пересилання поштової кореспонденції звертаємо увагу учасників судового процесу на наступне:

- уся судова кореспонденція (повістки, повідомлення, копії процесуальних документів, судові рішення) буде надсилатись судом виключно за допомогою електронних засобів, - йдеться в повідомленні.