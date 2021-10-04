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04 жовтня 2021, 10:19 41

Чернівецький окружний адмінсуд припиняє відправку кореспонденції поштою

04 жовтня 2021, 10:19 41
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Фото з відкритих джерел
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Відправка судової кореспонденції у Чернівецькому окружному адміністративному суді неможлива у зв’язку із відсутністю фінансування

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Чернівецького окружного адміністративного суду, передає RegioNews.

У зв’язку з відсутністю фінансування та наявності коштів на закупівлю знаків поштової оплати та оплати послуг з пересилання поштової кореспонденції звертаємо увагу учасників судового процесу на наступне:

- уся судова кореспонденція (повістки, повідомлення, копії процесуальних документів, судові рішення) буде надсилатись судом виключно за допомогою електронних засобів, - йдеться в повідомленні.

У суді просять учасників судового процесу вказувати в позовних заявах та інших заявах і клопотаннях, які подаються до суду, засоби зв’язку (дійсний номер телефону та адресу електронної пошти до якої особа має доступ).

Повідомляємо, що отримати паперовий примірник процесуальних документів (ухвала, рішення) можна безпосередньо в приміщенні суду в канцелярії, - додають в суді.

Як повідомлялося, в ОАСК скаржаться, що не мають грошей на зарплати.

Раніше столичний Шевченківський райсуд заявив, що може призупинити роботу через кадровий дефіцит та недофінансування.

Також наприкінці минулого року 80 українських судів заявили про нестачу грошей на відправку пошти.

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