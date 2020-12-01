12:08  01 грудня
Керівник лікарні, де померли пацієнти на ШВЛ, пішов на лікарняний
11:49  01 грудня
У ЦВК повідомили, коли відбудуться повторні вибори мера Конотопа
18:31  01 грудня
Бойовики провокували наших бійців обстрілом
UA | RU
UA | RU
01 грудня 2020, 15:16 647

80 українських судів заявили про нестачу грошей на відправку пошти

01 грудня 2020, 15:16 647
Читайте также на русском языке
До кінця року не вистачає майже 285 млн грн на марки
До кінця року не вистачає майже 285 млн грн на марки
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

80 судів заявили про припинення відправлення повідомлень і документів у 2020 році.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на YouControl.

Ще на початку 2020 року дефіцит фінансування потреб судів склав 831,6 млн грн. На початку літа офіційне повідомлення про проблеми із забезпеченням відправлення правосуддя внаслідок відсутності належного фінансування судів з'явилося на сайті Судової влади України.

Недофінансування судів в 2020 році спричинило низку проблем: від виплат не в повному обсязі заробітних плат працівникам апарату, до елементарного ‒ нестачі марок і паперу. Зокрема, близько 15% українських судів зупинили направлення запитів, необхідних для забезпечення розгляду справ, судових повісток, копій судових і процесуальних рішень, іншої важливої кореспонденції, - йдеться в повідомленні.

Зараз в Україні вже реалізована підсистема "електронного суду" як одного з сервісів Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Функціонал сервісу дозволяє учасникам судового процесу подавати та отримувати всі необхідні документи в електронному вигляді у відповідності з процесуальним законодавством.

Цей сервіс покликаний вирішити існуючу проблему з відправленням судової кореспонденції, а в майбутньому ‒ звести паперовий документообіг в судах до мінімуму, збільшити ефективність роботи системи судочинства в цілому.

За даними YouControl, в середньому суд за місяць витрачає на поштову кореспонденцію 100 ‒ 120 тис. грн. За рік це близько 1 млн 200 тис. ‒ 1 млн 440 тис. грн.

Державна судова адміністрація України повідомила, що станом на 1 листопада 2020 році додаткова потреба до кінця року в поштових марках, конвертах і на оплату послуг маркувальних машин становить 284,9 млн грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада направила на доопрацювання закон про е-комунікації, який ветував Зеленський.

суд пошта финансирование електронний кабінет документ
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
В Мінфіні попередили про проблеми із бюджетними виплатами
27 листопада 2020, 15:53
У держбюджеті на цей рік бракує 3 млрд доларів - міністр
27 листопада 2020, 09:49
У генпрокурора просять дозволу на арешт суддів Окружного адмінсуду
26 листопада 2020, 11:36
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
Всі відео »
Миколаєв після виборів: як і з ким Сєнкевичу знову доведеться домовлятись вже у новій міськраді
"Велике будівництво" на Волині: як Коломойський з Палицею і Єрмак з Тимошенком поділять програму Зеленського
Всі публікації »
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Кирило Сазонов
Всі блоги »