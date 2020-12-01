80 українських судів заявили про нестачу грошей на відправку пошти

До кінця року не вистачає майже 285 млн грн на марки

До кінця року не вистачає майже 285 млн грн на марки

Фото з відкритих джерел

80 судів заявили про припинення відправлення повідомлень і документів у 2020 році.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на YouControl.

Ще на початку 2020 року дефіцит фінансування потреб судів склав 831,6 млн грн. На початку літа офіційне повідомлення про проблеми із забезпеченням відправлення правосуддя внаслідок відсутності належного фінансування судів з'явилося на сайті Судової влади України.

Недофінансування судів в 2020 році спричинило низку проблем: від виплат не в повному обсязі заробітних плат працівникам апарату, до елементарного ‒ нестачі марок і паперу. Зокрема, близько 15% українських судів зупинили направлення запитів, необхідних для забезпечення розгляду справ, судових повісток, копій судових і процесуальних рішень, іншої важливої кореспонденції, - йдеться в повідомленні.

Зараз в Україні вже реалізована підсистема "електронного суду" як одного з сервісів Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Функціонал сервісу дозволяє учасникам судового процесу подавати та отримувати всі необхідні документи в електронному вигляді у відповідності з процесуальним законодавством.

Цей сервіс покликаний вирішити існуючу проблему з відправленням судової кореспонденції, а в майбутньому ‒ звести паперовий документообіг в судах до мінімуму, збільшити ефективність роботи системи судочинства в цілому.

За даними YouControl, в середньому суд за місяць витрачає на поштову кореспонденцію 100 ‒ 120 тис. грн. За рік це близько 1 млн 200 тис. ‒ 1 млн 440 тис. грн.

Державна судова адміністрація України повідомила, що станом на 1 листопада 2020 році додаткова потреба до кінця року в поштових марках, конвертах і на оплату послуг маркувальних машин становить 284,9 млн грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада направила на доопрацювання закон про е-комунікації, який ветував Зеленський.