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01 жовтня 2021, 09:31 118

На Харківщині судитимуть начальницю відділення "Укрпошти": звинувачують у крадіжці виплат

01 жовтня 2021, 09:31 118
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Фото: з відкритих джерел
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Начальницю відділення "Укрпошти" підозрюють у крадіжці виплат платників податків та зловживанні повноваженнями. Їй загрожує позбавлення волі на строк до восьми років

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі прокуратури Харківщини.

Так, за даними слідчих, колишня начальниця Відділення поштового зв'язку "Укрпошти" в Близнюківському районі з квітня по червень 2020 року привласнювала собі гроші, які місцеві жителі платили в якості податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються за результатами річного декларування та військовий збір.

Отримавши гроші, жінка не вносила записи до касового звіту і забирала їх собі.

Лозівська окружна прокуратура Харківської області затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваної за фактом привласнення чужого майна.

Їй загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вісім мільйонів бджіл загинули при пересиланні "Укрпоштою" із Закарпаття, відправники хотіли подавати до суду. Однак згодом стало відомо, що бджоли живі.

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