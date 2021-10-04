Черновицкий Окружной админсуд прекращает отправку корреспонденции по почте
Отправка судебной корреспонденции в Черновицком окружном административном суде невозможна в связи с отсутствием финансирования
Об этом сообщается на Facebook-странице Черновицкого окружного административного суда, передает RegioNews.
В связи с отсутствием финансирования и наличия средств на закупку знаков почтовой оплаты и оплаты услуг по пересылке почтовой корреспонденции обращаем внимание участников процесса на следующее:
- вся судебная корреспонденция (повестки, извещения, копии процессуальных документов, судебные решения) будет направляться судом исключительно с помощью электронных средств, - говорится в сообщении.
В суде просят участников судебного процесса указывать в исковых заявлениях и других заявлениях и ходатайствах, которые подаются в суд, средства связи (действительный номер телефона и адрес электронной почты к которой лицо имеет доступ).
Сообщаем, что получить бумажный экземпляр процессуальных документов (определение, решение) можно непосредственно в помещении суда в канцелярии, - добавляют в суде.
Как сообщалось, в ОАСК жалуются, что не имеют денег на зарплаты.