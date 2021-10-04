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04 октября 2021, 10:19 41

Черновицкий Окружной админсуд прекращает отправку корреспонденции по почте

04 октября 2021, 10:19 41
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Фото из открытых источников
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Отправка судебной корреспонденции в Черновицком окружном административном суде невозможна в связи с отсутствием финансирования

Об этом сообщается на Facebook-странице Черновицкого окружного административного суда, передает RegioNews.

В связи с отсутствием финансирования и наличия средств на закупку знаков почтовой оплаты и оплаты услуг по пересылке почтовой корреспонденции обращаем внимание участников процесса на следующее:

- вся судебная корреспонденция (повестки, извещения, копии процессуальных документов, судебные решения) будет направляться судом исключительно с помощью электронных средств, - говорится в сообщении.

В суде просят участников судебного процесса указывать в исковых заявлениях и других заявлениях и ходатайствах, которые подаются в суд, средства связи (действительный номер телефона и адрес электронной почты к которой лицо имеет доступ).

Сообщаем, что получить бумажный экземпляр процессуальных документов (определение, решение) можно непосредственно в помещении суда в канцелярии, - добавляют в суде.

Как сообщалось, в ОАСК жалуются, что не имеют денег на зарплаты.

Раньше столичный Шевченковский райсуд заявил, что может приостановить работу из-за кадрового дефицита и недофинансирования.

Также в конце прошлого года 80 украинских судов заявили о нехватке денег на отправку почты.

суд финансирование почта Черновцы Буковина

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