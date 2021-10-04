Черновицкий Окружной админсуд прекращает отправку корреспонденции по почте

Об этом сообщается на Facebook-странице Черновицкого окружного административного суда, передает RegioNews.

В связи с отсутствием финансирования и наличия средств на закупку знаков почтовой оплаты и оплаты услуг по пересылке почтовой корреспонденции обращаем внимание участников процесса на следующее:

- вся судебная корреспонденция (повестки, извещения, копии процессуальных документов, судебные решения) будет направляться судом исключительно с помощью электронных средств, - говорится в сообщении.