Столичний Шевченківський райсуд може призупинити роботу

з відкритих джерел

Голова Шевченківського райсуду міста Києва Євген Мартинов від імені зборів суддів звернувся з листом до органів держвлади та суддівського самоврядування. Він констатував критичну ситуацію в суді у зв'язку з кадровим дефіцитом і недофінансуванням. У суді кажуть, що якщо проблема вирішена не буде, суд може призупинити роботу

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook суду.

Лист адресовано прем'єр-міністру Денису Шмигалю, міністру фінансів Сергію Марченку, головам профільних комітетів Верховної Ради з питань правової політики та бюджету, в.о. голови Державної судової адміністрації Олексію Сальникову, в. о. голови Вищої ради правосуддя Олексію Маловацькому, голові Верховного Суду Валентині Данішевській та голові Ради суддів Богдану Монічу..

У посланні описується критична ситуація у Шевченківському райсуді із заповненням вакантних посад працівників апарату, у тому числі секретарів судових засідань та помічників суддів. Відзначається, що співробітники звільняються, вказуючи основною причиною відходу маленький розмір зарплати, який не дозволяє забезпечувати мінімально необхідний рівень життя в Києві, а також надмірний обсяг навантаження.

"Фактично в апараті суду працюють 116 осіб. За поточний рік зі штату суду звільнилися 44 працівники апарату, а були зараховані тільки 20. Для залучення нових працівників суд оголосив 58 конкурсів на заміщення вакантних посад, але не дали очікуваних результатів...З січня 2021 року посадовий оклад помічника судді становить 9 921 гривень, оклад секретаря судового засідання - 4 440 гривень, судового розпорядника - 4 394 гривень, діловода - 4 288 гривень, експедитора - 4 162 гривень...Навантаження на них наднормативна", - наголошується в листі.

Через відсутність належного державного фінансування 1 вересня суд на своєму сайті повідомив, що припиняє відправляти поштову кореспонденцію в судових справах (запити, судові повістки, копій рішень).

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"У разі, якщо проблема так і залишиться невирішеною, робота Шевченківського райсуду може бути припинена", - констатується в листі.