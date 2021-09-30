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30 вересня 2021, 15:59 6

В ОАСК скаржаться, що не мають грошей на зарплати

30 вересня 2021, 15:59 6
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Фото з відкритих джерел
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В Окружному адмінсуді Києва заявили про відсутність коштів на зарплати працівникам апарату

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт ОАСК.

"Станом на 30 вересня в Окружному адміністративному суді міста Києва відсутні кошти для виконання своїх функцій, а саме – для виплати заробітної плати працівникам. Тотальне недофінансування з початку року призвело до того, що на сьогодні фонд оплати праці вичерпано повністю", - сказано у повідомленні.

У суді зазначили, що повідомляли Державну судову адміністрацію України як розпорядника коштів про ситуацію, яка склалась, однак, на сьогодні питання залишається не вирішеним.

"Важливо розуміти, що в таких умовах під загрозу потрапляє не просто можливість суду здійснювати свої функції, але і право кожного громадянина на звернення до суду за захистом. Сподіваємось на якнайшвидше врегулювання цього питання та недопущення колапсу в системі правосуддя", - наголосили в ОАСК.

Нагадаємо, раніше у Мінюсті пояснили, чому затягується ліквідація Окружного адмінсуду столиці.

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