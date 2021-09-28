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28 вересня 2021, 19:08 550

В Україні запрацює мобільний застосунок "єСуд"

28 вересня 2021, 19:08 550
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Фото порталу Судова влада
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У Державній судовій адміністрації презентували мобільний застосунок "єСуд", який дозволить отримувати процесуальні документи і судові повідомлення на смартфон

Про це йдеться у повідомленні порталу Судова влада, передає RegioNews.

Мобільний застосунок "єСуд" дозволяє не лише слідкувати за рухом документів у судовій справі, але й отримувати процесуальні документи та судові повідомлення на власний смартфон. Це ІТ-рішення спрощує доступ до правосуддя як мешканцям віддалених населених пунктів та непідконтрольної уряду України території, так і всім іншим жителям України.

Ми згенерували ідею з урахуванням побажань користувачів підсистеми "Електронний суд", основну версію якої тестували з 2018 року. Вони висловилися щодо потреби розробки мобільної версії застосунку, щоби доступ до "Електронного суду" був більш зручнішим через мобільні пристрої та смартфони. Тому ДСА України окрім ідеї розробило технічне завдання і функціональні вимоги до цього застосунку, — зазначив заступник голови Державної судової адміністрації Сергій Чорнуцький.

Під час презентації розробники розповіли, що після проведення всебічного закритого тестування, мобільний застосунок доступний для вільного завантаження у GooglePlay та AppleStore.

Щодо назви застосунку, Чорнолуцький пояснив, що літера "є" в "єСуд" означає не "електронний", а "є", тобто, існує. За аналогією з іншими сервісами від Мінцифри, зокрема, "єМалятко".

За словами розробників мобільного застосунку "єСуд", його бюджет склав приблизно 360 тис.грн. Але ці витрати взяло на себе представництво ПРООН в Україні.

Застосунок "єСуд" дозволяє:

- отримувати пуш-повідомлення про надходження до електронного кабінету нових документів та зміну стану справ, у яких користувач є учасником чи учасницею;

- переглядати справи, провадження, процесуальні документи, що надіслані судом до кабінету;

- переглядати заяви, клопотання та інші документи, які користувач створив в своєму кабінеті;

- переглядати довіреності та ордери, що знаходяться в кабінеті користувача;

- анулювати довіреності та ордери, які видав користувач, - йдеться в повідомленні.

Розробники додатку виступили із проханням надсилати пропозиції та побажання щодо поліпшення інтерфейсу, розширення функціоналу або інформацію про виявлені технічні проблеми на електрону адресу: [email protected] або звертатися за телефоном технічної підтримки: (044) 492-70-10.

Як повідомлялося, пенсію і субсидію можна буде оформити через "Дію".

Також міграційна служба пояснила, коли треба пред'являти фізичний паспорт, а не електронний.

Окрім цього, від 23 серпня в Україні електронні паспорти прирівнюються до паперових.

суд додаток електронний документообіг

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