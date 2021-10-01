На Буковині на хабарі затримали голову ради профспілок

Фото прокуратури Чернівецької області

Голову Чернівецької обласної ради профспілок та його спільника викрито на хабарі в 30 тис грн за надання в оренду дитячого оздоровчого табору

Про це повідомляє прокуратура Чернівецької області, передає RegioNews.

Голові Чернівецької обласної ради профспілок та його спільнику – теж керівнику однієї з професійних спілок області - повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368-3 КК України).

За даними слідства, голови профспілкових організацій налагодили злочинну схему одержання від суб’єктів господарювання неправомірної вигоди. У ході контролю за вчиненням злочину задокументовано факт одержання посадовцями від підприємця 30 тисяч гривень за надання в короткострокову оренду дитячого оздоровчого табору, що перебуває у віданні одного з підконтрольних їм споживчих товариств, - йдеться в повідомленні.

Слідчі дії тривають.

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Як повідомлялося, на Дніпропетровщині викрили командира військової частини на привласненні 1 млн гривень.