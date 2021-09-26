Кількість обстрілів на Донбасі зменшилася через завершення російсько-білоруських навчань - Залужний

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Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає RegioNews.

Він наголосив, що зараз фіксується зменшення кількості обстрілів.

Якщо вона була десь у нас 15, 16, 17, 18 за добу, то на сьогодні це 4-5 порушень режиму припинення вогню. З чим це пов’язано? Це пов’язано перш за все з тим, що завершилися стратегічні навчання, які проводила Російська Федерація – "Запад-2021". Відповідно був рух і вздовж державних кордонів, - пояснив Залужний.

За його словами, ЗСУ виконують "все, що їм необхідно, для того, щоб противник стріляв менше або взагалі не стріляв".

Як повідомлялося, минулої доби на Донбасі - чотири обстріли українських позицій бойовиками, один поранений.