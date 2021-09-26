10:25  26 вересня
В Україні зафіксовано понад 4,5 тисячі нових захворілих на COVID-19, половину госпіталізували
11:07  26 вересня
У Києві вночі горів хостел, є загиблий
10:07  26 вересня
Доба на Донбасі: чотири обстріли українських позицій бойовиками, один поранений
UA | RU
UA | RU
26 вересня 2021, 15:54 4

Кількість обстрілів на Донбасі зменшилася через завершення російсько-білоруських навчань - Залужний

26 вересня 2021, 15:54 4
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Бойовики зменшили кількість обстрілів на Донбасі. Причиною стало завершення російсько-білоруських навчань "Запад"

Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає RegioNews.

Він наголосив, що зараз фіксується зменшення кількості обстрілів.

Якщо вона була десь у нас 15, 16, 17, 18 за добу, то на сьогодні це 4-5 порушень режиму припинення вогню. З чим це пов’язано? Це пов’язано перш за все з тим, що завершилися стратегічні навчання, які проводила Російська Федерація – "Запад-2021". Відповідно був рух і вздовж державних кордонів, - пояснив Залужний.

За його словами, ЗСУ виконують "все, що їм необхідно, для того, щоб противник стріляв менше або взагалі не стріляв".

Як повідомлялося, минулої доби на Донбасі - чотири обстріли українських позицій бойовиками, один поранений.

Раніше, 23 вересня на Донбасі спостерігалося відносне затишшя, 24 вересня також інтенсивність обстрілів зменшилась.

бойовики учения обстріли Валерій Залужний головнокомандувач ЗСУ

Українські військові спільно десантувалися з американцями в рамках "Rapid Trident–2021"
26 вересня 2021, 10:49
На Донбасі СБУ виявила три схрони бойовиків
23 вересня 2021, 16:37
На Донеччині СБУ запобігла диверсії: знайшли схрон з вибухівкою поблизу залізничної станції
21 вересня 2021, 10:26
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
До зустрічі за пів року. Як, приймаючи антиолігархічний закон, влада допомогла опозиції його оскаржити
"Слуги" проти "слуг": Як "ЗеКоманду" на Буковині розриває війна губернатора Осачука і нардепа Папієва
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram