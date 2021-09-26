Доба на Донбасі: чотири обстріли українських позицій бойовиками, один поранений
Збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, при цьому 2 рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
У штабі кажуть, що інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, знизилась.
В напрямку Верхньоторецького противник вів вогонь із заборонених мінометів калібру 120 мм та артилерійських систем калібру 122 мм.
Поблизу Мар’їнки російські найманці здійснили прицільний обстріл наших позицій із стрілецької зброї.
В районі Лебединського окупанти застосували заборонені міномети калібру 82 мм, стрілецьку зброю, а також ручні та станкові протитанкові гранатомети.
В бік Водяного ворог вів обстріли зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я – задовільний, - йдеться в повідомленні.
Протягом поточної доби, 26 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Як повідомлялося, 25 вересня на Донбасі була рекордна за місяць кількість порушень режиму "тиші" з боку бойовиків.