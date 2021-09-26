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Доба на Донбасі: чотири обстріли українських позицій бойовиками, один поранений
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26 вересня 2021, 10:07 6

Доба на Донбасі: чотири обстріли українських позицій бойовиками, один поранений

26 вересня 2021, 10:07 6
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Фото з відкритих джерел
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Збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, при цьому 2 рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

У штабі кажуть, що інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, знизилась.

В напрямку Верхньоторецького противник вів вогонь із заборонених мінометів калібру 120 мм та артилерійських систем калібру 122 мм.

Поблизу Мар’їнки російські найманці здійснили прицільний обстріл наших позицій із стрілецької зброї.

В районі Лебединського окупанти застосували заборонені міномети калібру 82 мм, стрілецьку зброю, а також ручні та станкові протитанкові гранатомети.

В бік Водяного ворог вів обстріли зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я – задовільний, - йдеться в повідомленні.

Протягом поточної доби, 26 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Як повідомлялося, 25 вересня на Донбасі була рекордна за місяць кількість порушень режиму "тиші" з боку бойовиків.

Також відомо, що на Донеччині українець отримав три роки за репости пропагандистських матеріалів у соцмережі.

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