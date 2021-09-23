На Донбасі СБУ виявила три схрони бойовиків
СБУ виявила у районі операції Об’єднаних сил (ООС) три схрони бойовиків. З арсеналу було вилучено пластид, 13 протитанкових мін та майже 4 тисячі набоїв різного калібру
Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.
За інформацією відомства, схованки облаштували учасники незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР" для вчинення диверсій на території регіону.
Силовики оглянули схрон, замаскований у покинутому гаражі у Лисичанську (Луганська область) і внаслідок чого виявили:
125 гранатометних пострілів різних модифікацій,
10 гранат РКГ-3 та Ф-1;
понад 2,6 тис. набоїв, у тому числі до великокаліберної зброї.
З іншого тайника, обладнаного поблизу помпової станції на в’їзді до міста, правоохоронці вилучили понад 180 артилерійських снарядів.
На Донеччині в Маріуполі, в руслі річки Кальчик, правоохоронці виявили 3963 патрони різного калібру, - повідомляють в СБУ.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та осіб, причетних до неї.
Як повідомлялося, 16 вересня на Закарпатті виявили схрон з боєприпасами.
Раніше, 14 вересня, на Рівненщині знайшли арсенал зброї поблизу кордону з Білоруссю.