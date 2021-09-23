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23 вересня 2021, 16:37 238

На Донбасі СБУ виявила три схрони бойовиків

23 вересня 2021, 16:37 238
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Фото СБУ
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СБУ виявила у районі операції Об’єднаних сил (ООС) три схрони бойовиків. З арсеналу було вилучено пластид, 13 протитанкових мін та майже 4 тисячі набоїв різного калібру

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

За інформацією відомства, схованки облаштували учасники незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР" для вчинення диверсій на території регіону.

Силовики оглянули схрон, замаскований у покинутому гаражі у Лисичанську (Луганська область) і внаслідок чого виявили:

125 гранатометних пострілів різних модифікацій,

10 гранат РКГ-3 та Ф-1;

понад 2,6 тис. набоїв, у тому числі до великокаліберної зброї.

З іншого тайника, обладнаного поблизу помпової станції на в’їзді до міста, правоохоронці вилучили понад 180 артилерійських снарядів.

На Донеччині в Маріуполі, в руслі річки Кальчик, правоохоронці виявили 3963 патрони різного калібру, - повідомляють в СБУ.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та осіб, причетних до неї.

Як повідомлялося, 16 вересня на Закарпатті виявили схрон з боєприпасами.

Раніше, 14 вересня, на Рівненщині знайшли арсенал зброї поблизу кордону з Білоруссю.

Донбас зброя бойовики схрон

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