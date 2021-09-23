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На Донбасі відносне затишшя:бойовики 1 раз порушили "тишу"
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23 вересня 2021, 17:25 28

На Донбасі відносне затишшя:бойовики 1 раз порушили "тишу"

23 вересня 2021, 17:25 28
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з відкритих джерел
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Від початку доби, 23 вересня в зоні проведення Операції об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

В напрямку Південного противник вів турбуючий вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед українських захисників немає.

Українські захисники продовжують контролювати ситуацію і виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що напередодні окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

ООС Донбас окупанти бойовики РФ

 
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