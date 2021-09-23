На Донбасі відносне затишшя:бойовики 1 раз порушили "тишу"
Від початку доби, 23 вересня в зоні проведення Операції об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.
В напрямку Південного противник вів турбуючий вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Втрат серед українських захисників немає.
Українські захисники продовжують контролювати ситуацію і виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Нагадаємо, що напередодні окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
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