Количество обстрелов на Донбассе уменьшилось из-за завершения российско-белорусских учений - Залужный

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Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью "Радио Свобода", передает RegioNews.

Он подчеркнул, что сейчас фиксируется уменьшение количества обстрелов.

Если оно было где-то у нас 15, 16, 17, 18 в сутки, то на сегодня это 4-5 нарушений режима прекращения огня. С чем это связано? Это связано прежде всего с тем, что завершились стратегические учения, которые проводила Российская Федерация – "Запад-2021". Соответственно было движение и вдоль государственных границ, - пояснил Залужный.

По его словам, ВСУ выполняют "все, что им необходимо, для того, чтобы противник стрелял меньше или вообще не стрелял".

Как сообщалось, в прошлые сутки на Донбассе - четыре обстрела украинских позиций боевиками, один ранен.