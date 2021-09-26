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26 сентября 2021, 15:54 6

Количество обстрелов на Донбассе уменьшилось из-за завершения российско-белорусских учений - Залужный

26 сентября 2021, 15:54 6
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Фото из открытых источников
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Боевики уменьшили количество обстрелов на Донбассе. Причиной стало завершение российско-белорусских учений "Запад"

Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью "Радио Свобода", передает RegioNews.

Он подчеркнул, что сейчас фиксируется уменьшение количества обстрелов.

Если оно было где-то у нас 15, 16, 17, 18 в сутки, то на сегодня это 4-5 нарушений режима прекращения огня. С чем это связано? Это связано прежде всего с тем, что завершились стратегические учения, которые проводила Российская Федерация – "Запад-2021". Соответственно было движение и вдоль государственных границ, - пояснил Залужный.

По его словам, ВСУ выполняют "все, что им необходимо, для того, чтобы противник стрелял меньше или вообще не стрелял".

Как сообщалось, в прошлые сутки на Донбассе - четыре обстрела украинских позиций боевиками, один ранен.

Ранее, 23 сентября на Донбассе наблюдалось относительное затишье, 24 сентября также интенсивность обстрелов уменьшилась.

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