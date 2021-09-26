Українські військові спільно десантувалися з американцями в рамках "Rapid Trident–2021"

Фото Командування ДШВ ЗСУ

У рамках багатонаціонального навчання "Rapid Trident-2021" відбулося спільне десантування Десантно-штурмових військ Збройних сил України, військовослужбовців США та інших підрозділів країн-партнерів

Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ на сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Десантування відбувалося з військово-транспортних літаків ЗС США С-130 "Геркулес", із застосуванням американських десантних парашутних систем Т-11 з висоти 400 метрів, - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що напередодні особовий склад, який вже має чималий досвід десантування з вітчизняних десантних парашутних систем і різних типів літальних апаратів ЗСУ, пройшов відповідну допідготовку під керівництвом інструкторів ЗС США.

Як повідомлялося, 17 вересня Зеленський на Львівщині відкрив військові навчання "Rapid Trident". Міжнародні навчання проходять за участю військових з 10 країн.