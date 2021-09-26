10:25  26 вересня
В Україні зафіксовано понад 4,5 тисячі нових захворілих на COVID-19, половину госпіталізували
11:07  26 вересня
У Києві вночі горів хостел, є загиблий
10:07  26 вересня
Доба на Донбасі: чотири обстріли українських позицій бойовиками, один поранений
UA | RU
UA | RU
26 вересня 2021, 10:49 807

Українські військові спільно десантувалися з американцями в рамках "Rapid Trident–2021"

26 вересня 2021, 10:49 807
Читайте также на русском языке
Фото Командування ДШВ ЗСУ
Читайте также
на русском языке

У рамках багатонаціонального навчання "Rapid Trident-2021" відбулося спільне десантування Десантно-штурмових військ Збройних сил України, військовослужбовців США та інших підрозділів країн-партнерів

Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ на сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Десантування відбувалося з військово-транспортних літаків ЗС США С-130 "Геркулес", із застосуванням американських десантних парашутних систем Т-11 з висоти 400 метрів, - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що напередодні особовий склад, який вже має чималий досвід десантування з вітчизняних десантних парашутних систем і різних типів літальних апаратів ЗСУ, пройшов відповідну допідготовку під керівництвом інструкторів ЗС США.

Як повідомлялося, 17 вересня Зеленський на Львівщині відкрив військові навчання "Rapid Trident". Міжнародні навчання проходять за участю військових з 10 країн.

США учения військові десантники ЗСУ

Екс-командувач військово-повітряних сил подав до суду на Зеленського
25 вересня 2021, 12:30
На Херсонщині командира дивізіону військової частини викрито на хабарництві
22 вересня 2021, 09:26
У Міноборони сказали, коли виплатять 1,5 млрд зарплатного боргу військовим
18 вересня 2021, 11:12
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
До зустрічі за пів року. Як, приймаючи антиолігархічний закон, влада допомогла опозиції його оскаржити
"Слуги" проти "слуг": Як "ЗеКоманду" на Буковині розриває війна губернатора Осачука і нардепа Папієва
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua