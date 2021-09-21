На Донеччині СБУ запобігла диверсії: знайшли схрон з вибухівкою поблизу залізничної станції
У Донецькій області Служба безпеки України виявила поблизу магістральних колій залізничної станції "Дружківка" схрон з протитанковими мінами та вибухівку з електродетонатором
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
За оперативними даними, схрон обладнали бойовики "ДНР" для вчинення диверсій на території регіону.
Під час огляду схованки, правоохоронці, серед іншого, виявили:
- 8 протитанкових реактивних гранат;
- 0,5 кг тротилу і пластиду;
- 3 протитанкові міни з часовими детонаторами;
- 9 гранат Ф-1, РГД-5 і РКГ-3;
- запальну міну-гранату;
- 2 стартові заряди до протитанкової гранати;
- кумулятивний заряд;
- понад 1,5 тис. набоїв різного калібру;
- димову шашку.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності й притягнення до відповідальності осіб, причетних до неї.
Нагадаємо, раніше контррозвідка СБУ затримала бойовика, який штурмував будівлю управління СБУ в Луганську у 2014 році. Контррозвідники встановили місце його проживання і затримали у невеличкому селі під селищем Білокуракине.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Нові одкровення Киви. Чи стане скандал на Полтавщині початком кінця ОПЗЖ
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"