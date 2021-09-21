На Донеччині СБУ запобігла диверсії: знайшли схрон з вибухівкою поблизу залізничної станції

Фото: СБУ

У Донецькій області Служба безпеки України виявила поблизу магістральних колій залізничної станції "Дружківка" схрон з протитанковими мінами та вибухівку з електродетонатором

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За оперативними даними, схрон обладнали бойовики "ДНР" для вчинення диверсій на території регіону.

Під час огляду схованки, правоохоронці, серед іншого, виявили:

8 протитанкових реактивних гранат;

0,5 кг тротилу і пластиду;

3 протитанкові міни з часовими детонаторами;

9 гранат Ф-1, РГД-5 і РКГ-3;

запальну міну-гранату;

2 стартові заряди до протитанкової гранати;

кумулятивний заряд;

понад 1,5 тис. набоїв різного калібру;

димову шашку.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності й притягнення до відповідальності осіб, причетних до неї.

Нагадаємо, раніше контррозвідка СБУ затримала бойовика, який штурмував будівлю управління СБУ в Луганську у 2014 році. Контррозвідники встановили місце його проживання і затримали у невеличкому селі під селищем Білокуракине.