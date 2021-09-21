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21 вересня 2021, 10:26 2

На Донеччині СБУ запобігла диверсії: знайшли схрон з вибухівкою поблизу залізничної станції

21 вересня 2021, 10:26 2
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Фото: СБУ
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У Донецькій області Служба безпеки України виявила поблизу магістральних колій залізничної станції "Дружківка" схрон з протитанковими мінами та вибухівку з електродетонатором

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За оперативними даними, схрон обладнали бойовики "ДНР" для вчинення диверсій на території регіону.

Під час огляду схованки, правоохоронці, серед іншого, виявили:

  • 8 протитанкових реактивних гранат;
  • 0,5 кг тротилу і пластиду;
  • 3 протитанкові міни з часовими детонаторами;
  • 9 гранат Ф-1, РГД-5 і РКГ-3;
  • запальну міну-гранату;
  • 2 стартові заряди до протитанкової гранати;
  • кумулятивний заряд;
  • понад 1,5 тис. набоїв різного калібру;
  • димову шашку.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності й притягнення до відповідальності осіб, причетних до неї.

Нагадаємо, раніше контррозвідка СБУ затримала бойовика, який штурмував будівлю управління СБУ в Луганську у 2014 році. Контррозвідники встановили місце його проживання і затримали у невеличкому селі під селищем Білокуракине.

СБУ Диверсія бойовики залізниця станція Граната

 
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