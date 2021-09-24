Доба в ООС: інтенсивність обстрілів зменшилась, втрат немає
Упродовж минулої доби, 23 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню
Про це повідомили у штабі ООС, передає RegioNews.
Так, у напрямку Південного бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Також окупанти гатили з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу Кримського та Новолуганського.
Військовослужбовці ООС відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед українських воїнів немає.
Протягом поточної доби, 24 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Раніше повідомлялось, що в зоні проведення Операції об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню.