Доба в ООС: інтенсивність обстрілів зменшилась, втрат немає

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Про це повідомили у штабі ООС, передає RegioNews.

Так, у напрямку Південного бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Також окупанти гатили з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу Кримського та Новолуганського.

Військовослужбовці ООС відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед українських воїнів немає.

Протягом поточної доби, 24 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Раніше повідомлялось, що в зоні проведення Операції об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню.