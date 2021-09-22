У Хмельницькому нацуніверситеті шукають вибухівку: надійшло повідомлення про "мінування"

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До поліції надійшло повідомлення про замінування Хмельницького національного університету, триває перевірка

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області, передає RegioNews.

Сьогодні близько 09.30 години до поліції електронною поштою надійшло повідомлення про те, що один із корпусів Хмельницького національного університету заміновано.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти вибухотехнічної та кінологічної служб ГУНП в Хмельницькій області, ДСНС, патрульні поліцейські, а також швидка допомога.

Правоохоронці оточили район можливої небезпеки, евакуювали студентів, викладачів та працівників університету, - йдеться в повідомленні.

Наразі спеціалісти проводять ретельне обстеження приміщення навчальних корпусів та прилеглої до них території.

Як повідомлялося, 18 вересня поліція порушила справу через мінування 28 об'єктів на Луганщині.