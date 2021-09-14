У Рівному "мінували" автовокзал
У Рівному 12 вересня повідомили про мінування автовокзалу на вулиці Київській
Як повідомили у поліції Рівненської області, правоохоронці обстежили будівлю станції, але вибуховий пристрій не виявили, пише RegioNews.
Повідомлення про мінування автовокзалу надійшло в поліцію близько 12:30. З будівлі станції евакуювали десятки людей.
Поліція порушила кримінальне провадження за фактом неправдивого повідомлення про мінування автовокзалу. Причетним до злочину загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, сьогодні у Подільському районі Києва невідомий повідомив про мінування Інституту бізнесу і технологій.
Також 14 вересня у трьох судах Одеси правоохоронці шукали вибухівку.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика