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14 вересня 2021, 15:37 31

У Рівному "мінували" автовокзал

14 вересня 2021, 15:37 31
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Фото з відкритих джерел
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У Рівному 12 вересня повідомили про мінування автовокзалу на вулиці Київській

Як повідомили у поліції Рівненської області, правоохоронці обстежили будівлю станції, але вибуховий пристрій не виявили, пише RegioNews.

Повідомлення про мінування автовокзалу надійшло в поліцію близько 12:30. З будівлі станції евакуювали десятки людей.

Поліція порушила кримінальне провадження за фактом неправдивого повідомлення про мінування автовокзалу. Причетним до злочину загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, сьогодні у Подільському районі Києва невідомий повідомив про мінування Інституту бізнесу і технологій.

Також 14 вересня у трьох судах Одеси правоохоронці шукали вибухівку.

Україна мінування поліція порушення Рівне

 
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