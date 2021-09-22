В Хмельницком нацуниверситете ищут взрывчатку: поступило сообщение о "минировании"

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В полицию поступило сообщение о заминировании Хмельницкого национального университета, продолжается проверка

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области, передает RegioNews.

Сегодня около 09.30 часов в полицию по электронной почте поступило сообщение о том, что один из корпусов Хмельницкого национального университета заминирован.

На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа полиции, специалисты взрывотехнической и кинологической служб ГУНП в Хмельницкой области, ГСЧС, патрульные полицейские, а также скорая помощь.

Правоохранители оцепили район возможной опасности, эвакуировали студентов, преподавателей и работников университета, - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты проводят тщательное обследование помещения учебных корпусов и прилегающей к ним территории.

Как сообщалось, 18 сентября полиция возбудила дело из-за минирования 28 объектов на Луганщине.