У Рівному "мінували" Господарський суд
У Рівному о 10:05 до правоохоронців надійшла інформація про замінування Господарського суду на вулиці Пирогова
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Рівненщини.
З приміщення суду евакуювали усіх співробітників установи. Правоохоронці обстежили будівлю, але вибухівки там не виявили.
Зараз поліцейські розв'язують питання про правову кваліфікацію події, а також намагаються встановити особу, яка повідомила про замінування.
Нагадаємо, що у Рівному 12 вересня повідомлялося про мінування автовокзалу на вулиці Київській.
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