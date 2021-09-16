У Рівному "мінували" Господарський суд

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У Рівному о 10:05 до правоохоронців надійшла інформація про замінування Господарського суду на вулиці Пирогова

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Рівненщини.

З приміщення суду евакуювали усіх співробітників установи. Правоохоронці обстежили будівлю, але вибухівки там не виявили.

Зараз поліцейські розв'язують питання про правову кваліфікацію події, а також намагаються встановити особу, яка повідомила про замінування.

Нагадаємо, що у Рівному 12 вересня повідомлялося про мінування автовокзалу на вулиці Київській.