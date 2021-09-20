Поліція не знайшла доказів підпалу столичного костелу святого Миколая

з відкритих джерел

Поліція не знайшла доказів підпалу костелу Святого Миколая і не заважатиме його реставрації

Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв’ю Censor.net керівника поліції Києва Івана Вигівського

"Ніщо на це не вказує. Було задіяно експертів ДСНС і наших, за попередніми даними, пожежа пов’язана з електрикою і було коротке замикання. Але висновків експертиз ще немає”, - зазначив керівник поліції Києва.

За словами Вигівського, тієї миті, коли сталося загоряння органу в костелі, там перебував музикант, який проводив репетицію, та ще кілька людей, які там працюють.

Правоохоронець додав, що музикант побачив, що пішло задимлення, і що та кімната, у якій знаходиться обладнання, була поруч, але зачинена, доступу туди не було.

"Тому двері їм довелося відкривати за допомогою лому. Самостійно намагалися загасити пожежу, та не змогли, і викликали службу порятунку”, - уточнив Вигівський, зазначивши, що тоді сторонніх осіб у костелі не було.

Він запевнив, що слідство не стане перешкоджати реставраційним роботам

"Ми вже всі заходи зробили, зразки для експертиз відібрали. Якщо ж знадобиться дозвіл слідчого, його буде надано”, - резюмував керівник столичної поліції.

Пожежа в костелі Святого Миколая виникла 3 вересня ввечері на 1 і 2 поверсі органного залу і поширилася на покрівлю. О 23 год. 26 хв. вогонь був ліквідований на площі 80 кв. м. Жертв і постраждалих немає.

За інформацією міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, попередньою причиною займання було коротке замикання в органі. Вогнем було пошкоджено внутрішнє оздоблення будівлі та інструмент.

Костел Святого Миколая в Києві зведений у 1899-1909 роках в неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким.

Будівлю поділили між собою Національний будинок органної та камерної музики України як приміщення для концертів і парафія Святого Миколая Римо-католицької церкви в Україні, яка проводить тут богослужіння.