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21 вересня 2021, 10:59 4

У Львові чоловік "замінував” власний будинок, йому загрожує до 6 років в'язниці

21 вересня 2021, 10:59 4
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Львівські поліцейські затримали п'яного 35-річного чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про замінування будинку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.

Сьогодні, 21 вересня, близько 05:30 у поліцію надійшло анонімне повідомлення про те, що в одному з багатоквартирних будинків на вулиці Зеленій у Львові "закладена бомба".

Під час обстеження будинку та прилеглої території вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили, що про "замінування" повідомив один з мешканців, який перебував у стані алкогольного сп’яніння", - йдеться у повідомленні.

Невдовзі суд обере чоловіку запобіжний захід.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від двох до шести років.

мінування Львів поліція алкоголь Будинок

 
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