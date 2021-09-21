У Хмельницькому двоє чоловіків обстріляли перехожих з вікна багатоповерхівки

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Хмельницькі поліцейські встановили молодиків, які стріляли у перехожих з вікна квартири

Про це повідомив сектор комунікації поліції Хмельницької області, передає RegioNews.

Нещодавно в одному із інтернет-пабліків Хмельницького з’явилось відео, на якому невідомі стріляють із вікна багатоповерхівки.

Виявивши відеозапис, оперативники Хмельницького райуправління поліції встановили зловмисників. Ними виявились двоє молодиків 22 та 27 років. Вони приїхали з області в Хмельницький на роботу і винаймали тут житло. З вікна орендованої квартири і стріляли.

Зброю у хуліганів поліцейські вилучили. Це виявився стартовий пістолет. Без будь-якої переробки, як зазначав дехто у коментарях. Наразі із порушниками продовжують працювати правоохоронці, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, вчора у Франківську затримали чоловіка, який вчинив стрілянину на вулиці.