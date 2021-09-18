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18 вересня 2021, 14:11 66

Поліція порушила справу через мінування 28 об'єктів на Луганщині

18 вересня 2021, 14:11 66
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Фото з відкритих джерел
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Поліція 17 вересня перевірила інформацію про мінування 28 об'єктів у Луганській області й відкрила кримінальну справу

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції.

В ході перевірки відпрацювали об'єкти у містах Сіверськодонецьк та Старобільськ. Також проводили екстрену евакуацію громадян.

За результатами обстеження на жодному з об’єктів вибухонебезпечних предметів не виявлено.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 259 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Правоохоронці намагаються встановити причетних до скоєння даного злочину.

Нагадаємо, 17 вересня до поліції надійшла анонімна інформація про замінування об'єктів промисловості, автозаправних станцій та супермаркетів в Луганській області. Також повідомлялося, що днями у Рівному "мінували" Господарський суд.

Україна СБУ кримінальна справа Луганщина Луганська область

 
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