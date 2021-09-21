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21 вересня 2021, 20:45 53

Держкомісія заборонила "дистанційку" в "жовтій" зоні, - Львівська ОДА

21 вересня 2021, 20:45 53
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Фото з відкритих джерел
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Рішення заборонити українським школам працювати дистанційно у "жовтій" зоні карантину ухвалила Держкомісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Про це повідомив перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик, передає RegioNews з посиланням на "Львівський портал".

Така позиція державної комісії ТЕБ і НС - онлайн-навчання не буде. Причиною став низький рівень вакцинування працівників закладів освіти, подекуди свідоме саботування зі сторони освітян вакцинальної кампанії, - заявив Годик.

Крім того, як повідомляє пресслужба Харківської ОДА, на сьогоднішній нараді з главами областей прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у четвер, 23 вересня, всі заклади, де вакциновано менш ніж 80% персоналу, будуть закриті.

У четвер навчальні заклади, які не провакциновані на 80% хоча б першою дозою, мають бути закриті. Важливий момент - закриті, не переведені в онлайн, не переведені в дистанційну форму, а закриваються - так прописано в постанові - до тих пір, поки колектив не провакцинується, - цитує прес-служба ОДА слова прем'єра.

Але у постанові Кабміну №1236, якою в Україні встановлюється карантин, не йдеться про заборону дистанційного навчання. Водночас постанова забороняє відвідування закладів освіти здобувачами, якщо там вакциновано менше 80% персоналу.

Як повідомлялося, Україна з четверга переходить у "жовту" зону карантину.

У зв'язку з цим у Міносвіти роз'яснили, який документ потрібен освітянам для роботи в "жовтій зоні" карантину.

Раніше голова Чернівецької ОДА заявив, що жодного дистанційного навчання не передбачається: тільки карантин.

Згодом повідомлялося, що у Франківську школи закриють на карантин через низьку вакцинацію: дистанційки в області не буде.

COVID-19 заборона вакцинація дистанційне навчання жовта зона

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