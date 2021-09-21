Україна з четверга переходить у "жовту" зону карантину

Телеграм прем'єра

З четверга, 23 вересня, на всій території України буде встановлений "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

За його словами відповідне рішення ухвалила Державна комісія з техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Крім цього запрацюють нові правила адаптивного карантину, які послаблюють обмеження для тих закладів господарювання та освіти, в яких вакциновано першою дозою не менше 80% персоналу.

"Ми змінили підхід до карантинних обмежень та дозволили роботу таким закладам, щоб не зупиняти економічний та освітній процес у нашій країні. Держава надала можливість кожному громадянину щепитися безкоштовно різними вакцинами на вибір. Вакцинація залишається пріоритетом у протидії поширенню хвороби", — заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Водночас, можливі обмеження відвідування ТРЦ, спортзалів та інших закладів. Їхні власники у "жовтій" зоні можуть вирішити пропускати лише вакцинованих відвідувачів.