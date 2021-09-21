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21 вересня 2021, 13:20 155

Україна з четверга переходить у "жовту" зону карантину

21 вересня 2021, 13:20 155
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Телеграм прем'єра
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З четверга, 23 вересня, на всій території України буде встановлений "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

За його словами відповідне рішення ухвалила Державна комісія з техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Крім цього запрацюють нові правила адаптивного карантину, які послаблюють обмеження для тих закладів господарювання та освіти, в яких вакциновано першою дозою не менше 80% персоналу.

"Ми змінили підхід до карантинних обмежень та дозволили роботу таким закладам, щоб не зупиняти економічний та освітній процес у нашій країні. Держава надала можливість кожному громадянину щепитися безкоштовно різними вакцинами на вибір. Вакцинація залишається пріоритетом у протидії поширенню хвороби", — заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Водночас, можливі обмеження відвідування ТРЦ, спортзалів та інших закладів. Їхні власники у "жовтій" зоні можуть вирішити пропускати лише вакцинованих відвідувачів.

карантин COVID-19 прем'єр комісія жовта зона

 
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