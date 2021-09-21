У Запорізькій області з четверга можуть зачинитися 80% університетів - голова ОДА

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У "жовтій" зоні карантину у Запорізькій області наразі зможуть працювати два університети з десяти. Отже 8 вишів з 23 вересня можуть тимчасово зачинитися

Про це пише RegioNews з посиланням на очільника області Олександра Старуха.

За його словами, у Запорізькій області вакциновано 56% працівників дошкільної освіти, 58% - закладів середньої освіти, 59% - вищої, 52% - позашкільної освіти та професійної - 50%.

"Однак показники вакцинації не мають вводити в оману. Із десяти університетів готові працювати лише 2. Один заклад фахової передвищої освіти із 27 та лише 9 – позашкільної", - розповів Олександр Старух.

Очільник регіону наголосив, що натомість майже всі заклади інтернатного типу готові працювати у звичному режимі, а рівень вакцинації працівників там понад 90%.

"Ситуація відрізняється по кожному району. Це говорить про те, що одні території більш відповідально поставилися до питання вакцинації та завчасно розпочали імунізацію своїх освітян. Приміром, у Бердянському районі готові до роботи 8% освітніх закладів, у Василівському - 28%, а у Мелітопольському - 56%", - додав очільник ОДА.

При цьому він зазначив, що ті заклади освіти, де не буде щеплено 80% працівників не працюватимуть взагалі.

Нагадаємо, що за рішенням держкомісії з ТЕБ та НС з понеділка на всій території України впроваджується "жовта" зона карантину.