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21 вересня 2021, 16:48 87

Який документ потрібен освітянам для роботи в "жовтій зоні" карантину - роз'яснення Міносвіти

21 вересня 2021, 16:48 87
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Фото з відкритих джерел
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У жовтій  зоні карантину зможуть в очному форматі працювати лише ті заклади освіти, де щонайменше 80% працівників мають документи про вакцинацію

Як передає RegioNews, у Міністерстві освіти України розповіли, які документи може мати персонал закладу освіти.

Для роботи закладу освіти в "жовтій" зоні карантину принаймні 80% персоналу повинні мати один з цих документів:

"жовтий" сертифікат (підтверджує отримання 1 дози вакцини);

"зелений" сертифікат (підтверджує завершення вакцинації);

міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

довідка 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою вакцини);

COVID-сертифікат про одужання від коронавірусу.

Як повідомлялося, Україна з четверга переходить у "жовту" зону карантину.

Разом з тим, відразу чотири області України можуть потрапити в "червону" зону карантину.

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