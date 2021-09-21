Який документ потрібен освітянам для роботи в "жовтій зоні" карантину - роз'яснення Міносвіти
У жовтій зоні карантину зможуть в очному форматі працювати лише ті заклади освіти, де щонайменше 80% працівників мають документи про вакцинацію
Як передає RegioNews, у Міністерстві освіти України розповіли, які документи може мати персонал закладу освіти.
Для роботи закладу освіти в "жовтій" зоні карантину принаймні 80% персоналу повинні мати один з цих документів:
"жовтий" сертифікат (підтверджує отримання 1 дози вакцини);
"зелений" сертифікат (підтверджує завершення вакцинації);
міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
довідка 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою вакцини);
COVID-сертифікат про одужання від коронавірусу.
Як повідомлялося, Україна з четверга переходить у "жовту" зону карантину.
Разом з тим, відразу чотири області України можуть потрапити в "червону" зону карантину.