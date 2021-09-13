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13 вересня 2021, 17:05 187

Голова Чернівецької ОДА заявив, що жодного дистанційного навчання не передбачається: тільки карантин

13 вересня 2021, 17:05 187
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У Чернівецькій ОДА попередили, що за умови запровадження карантину заклади освіти з недостатньою кількістю вакцинованих у колективі на онлайн-навчання не переводитимуть

Про це голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук повідомив у відеозверненні, передає RegioNews.

Жодного дистанційного навчання. Заклади освіти, де від COVID-19 вакциновано менш ніж 80% колективу, закриють на карантин. Дозвольте учням і студентам навчатися, зробіть щеплення від коронавірусу! – заявив Осачук.

Як повідомлялося, у Чернівецькій області три чверті закладів освіти можуть закритися через карантин: лише 25% закладів освіти станом на 10 вересня вакцинували від коронавірусу 80% штату.

Також відомо, що в Україні впав добовий показник вакцинації: зробили всього 45 тисяч щеплень.

карантин Буковина COVID-19 онлайн вакцинація дистанційне навчання

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