Голова Чернівецької ОДА заявив, що жодного дистанційного навчання не передбачається: тільки карантин

У Чернівецькій ОДА попередили, що за умови запровадження карантину заклади освіти з недостатньою кількістю вакцинованих у колективі на онлайн-навчання не переводитимуть

Про це голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук повідомив у відеозверненні, передає RegioNews.

Жодного дистанційного навчання. Заклади освіти, де від COVID-19 вакциновано менш ніж 80% колективу, закриють на карантин. Дозвольте учням і студентам навчатися, зробіть щеплення від коронавірусу! – заявив Осачук.

Як повідомлялося, у Чернівецькій області три чверті закладів освіти можуть закритися через карантин: лише 25% закладів освіти станом на 10 вересня вакцинували від коронавірусу 80% штату.

Також відомо, що в Україні впав добовий показник вакцинації: зробили всього 45 тисяч щеплень.