Стало відомо, скільки освітян Вінниці вже зробили COVID-щеплення

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У Вінниці станом на 21 вересня вже майже 74% освітян вакцинувалися від коронавірусу

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Вінницької міської ради.

"У Вінницькій міській територіальній громаді станом на 21 вересня від коронавірусної інфекції імунізувались майже 74% від загальної кількості працівників закладів освіти. Найвищий показник вакцинованих в інклюзивно-ресурсних центрах - 91,6%", - йдеться у повідомленні.

Як зазначила директорка департаменту освіти міської ради Оксана Яценко, в 30 міських школах щепилось 80% колективів, ще в п’яти – понад 70%.

В дитячих садках Вінниці від коронавірусу вакцинувалося 68,7% працівників. Понад 80% щепилися в 31 садочку, а в 15 - понад 70%.

Нагадаємо, раніше у Міносвіти пояснили, який документ потрібен освітянам для роботи в "жовтій зоні" карантину.